Spezialfonds erwirbt Bürogebäude in Mannheim

Ein internationaler institutioneller Investor, begleitet von der NAI apollo group, hat ein Bürogebäude in Mannheim verkauft. Das über 6.500 m² große Gebäude ging für einen Kaufpreis von 16,5 Mio. Euro an einen durch die DIC Asset AG gemanagten Spezialfonds.

.

Das vollvermietete Gebäude im Teilmarkt Mannheim-Fahrlach wurde 1973 erbaut und zuletzt 2006 umfassend saniert. Unter den Mietern befinden sich Unternehmen aus der Chemiebranche sowie dem Gesundheitswesen. „Die vorhandene Multi-Tenant-Struktur des Gebäudes wurde im Verkaufsprozess besonders attraktiv beurteilt, da sich der Mietmarkt in Mannheim in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat. Die im Marktvergleich relativ kurze gewichtete Restmietlaufzeit der Mietverträge sorgt entsprechend für überdurchschnittliches Wertsteigerungspotential bei diesem Investment,“ sagt Lenny Lemler, Partner von NAI apollo.



Zudem profitiert die Immobilie von ihrer exponierten Lage im Teilmarkt praktisch am Eingang der 1A-Bürolage „Augustaanlage“. Der Büro-Teilmarkt gilt als „Hidden Champion“ Mannheims und wird auch in Zukunft weiter von der Angebotsknappheit im Stadtzentrum profitieren. Mannheim verfügt über eine ausgezeichnete Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das ICE-Streckennetz und zählt als Teil der Metropolregion Rhein-Neckar zu den wichtigsten Industriestandorten Europas.



Strategpro Real Estate GmbH, das Mannheimer Partnerunternehmen innerhalb der NAI apollo group, war bei der Transaktion ebenso für den Verkäufer tätig. Die rechtliche Beratung erfolgte durch Clifford Chance (Verkäufer) und LPA Law (Käufer).