Neuer Spezialfonds der Barton erwirbt Wohnanlage in Grevenbroich

Die Barton Group führt für ihren im Oktober neu aufgelegten Spezialfonds die dritte Transaktion durch. Erst im Januar hatte das Unternehmen mehrere Immobilien in und um Bayreuth für den Wohnimmobilienfonds erworben [wir berichteten]. Diesem Deal war das Erstinvestment im Herbst in Magdeburg vorausgegangen [wir berichteten].

.

Die Barton Group hat für den im Oktober 2020 aufgelegten Wohnimmobilienfonds „Barton Wohnen Deutschland II“ die dritte Transaktion durchgeführt und eine Wohnanlage in Grevenbroich erworben. Die Wohnanlage umfasst drei zusammenhängende Wohnhäuser mit einer Gesamtwohnfläche von rund 8.900 m² sowie 107 Stellplätze. Die Wohnfläche verteilt sich auf 117 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von 76 m², die alle über einen Balkon und ein Kellerabteil verfügen. Die Wohnanlage ist voll vermietet. Als voll integriertes Investmenthaus übernimmt die Barton Group das Asset und Property Management selbst.



„Mit der Wohnanlage in Grevenbroich konnten wir nun innerhalb kürzester Zeit bereits die dritte Transaktion für unseren erst im Oktober 2020 aufgelegten Wohnimmobilien-Spezialfonds durchführen. Grevenbroich ist durch seine Lage im Städtedreieck Düsseldorf-Köln-Mönchengladbach und seine gute Anbindung unter anderem für Familien und Pendler attraktiv und damit ein vielversprechender Standort. Wir freuen uns über das neu erworbene Portfolio, das sich konsequent in unsere Manage-to-Core-Strategie einfügt.“ Dominik Barton ergänzt: „Durch die zentrale Lage profitiert Grevenbroich außerdem seit Jahren von den durchaus angespannten Wohnungsmärkten der umliegenden Städte“, kommentiert Dominik Barton, Geschäftsführender Gesellschafter der Barton Group.



Die Objekte liegen zentral im Grevenbroicher Stadtteil Elsen und damit fußläufig zu allen Geschäften des täglichen Bedarfs sowie nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Von dort kann die Landeshauptstadt Düsseldorf in nur 20 Minuten mit dem ÖPNV erreicht werden, nach Köln sind es rund 30 Minuten. Die Vermittlung des Portfolios erfolgte exklusiv durch die Dr. Lübke & Kelber GmbH.



Der offene Immobilien Spezial-AIF „Barton Wohnen Deutschland II“ legt den Fokus auf Wohnimmobilien in deutschen Schwarmstädten, Wachstumsregionen und den Speckgürteln prosperierender Großstädte in Deutschland. Der Fonds, dessen angestrebtes Zielvolumen von rund 250 Millionen Euro bis Ende 2022 erreicht werden soll, wird durch die Service-KVG IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltet.