Spedition Roth mietet in Mühlacker

Die Spedition W. Roth mietet ca. 1.880 m² Lager- und Logistikfläche mit zusätzlichen ca. 2.400 m² Freifläche in einer Bestandsimmobilie in Mühlacker nahe Pforzheim an. Das Objekt im Kißlingweg 69 besticht durch seine sehr gute Anbindung an die B10, sowie eine ca. 200 m lange starre Rampe. Durch die Lage im Industriegebiet und die mögliche 24/7-Nutzung eignet sich das Objekt als Verteilerzentrum. Das Mietverhältnis beginnt zum 01.02.2024. Über den Mietpreis und sonstige Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Die WFC Immobilien GmbH war beratend und vermittelnd tätig.

.