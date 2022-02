SpectrumK und InGef ziehen ins Dstrct.Berlin

HB Reavis verzeichnete Ende 2021 einen weiteren Vermietungserfolg in seinem Projekt Dstrct.Berlin. Die SpectrumK GmbH, ein Dienstleister für öffentliche Auftraggeber im Gesundheitswesen, sowie die InGef GmbH, das Institut für angewandte Gesundheitsforschung, werden im Spätsommer 2022 auf 1.560 m² neue Büroräume beziehen.

SpectrumK und das Tochterunternehmen InGef sind bislang im Bezirk Mitte in Berlin ansässig und werden künftig im Dstrct.Berlin zu Hause sein. Die Unternehmen mieten flexible Büroflächen im zweiten Stock des Neubaus. Die Mitarbeiter werden sowohl von Fahrradstellplätzen in der hauseigenen Fahrradgarage sowie einigen Pkw-Stellplätzen profitieren. In der Fahrradgarage befinden sich zusätzlich Duschen, Umkleidekabinen, Schließfächer und diverse E-Ladestationen für Fahrrad und PKW. Avison Young war bei der Vermietung beratend tätig.