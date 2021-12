Das Maklerunternehmen Realkon Immobilien hat dem Fahrradanbieter Specialized eine Ladenfläche am Jungfernstieg 40 in Hamburg mit rund 580 m² Verkaufsfläche, verteilt über Erdgeschoss und erstes Obergeschoss, für einen neuen Specialized-Store vermittelt. Specialized wechselt den Standort innerhalb Hamburgs vom Großen Burstah 31 an den Jungfernstieg 40. Die Eröffnung ist noch…

[…]