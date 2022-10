Specht übergibt Seniorenquartier Twistringen

Das Seniorenzentrum in Twistringen wurde jetzt von der Specht Gruppe an den Investor Aedifica und die Betreibergesellschaft Emvia Living übergeben. Die 99 Pflegeappartements bestehen ausschließlich aus Einzelzimmern mit eigenem Bad. Bei der Immobilie handelt es sich um ein KfW-55-Effizienzhaus mit einer Bruttogeschossfläche von 5.800 m² ganz in der Nähe des Stadtkerns. Durch das Seniorenzentrum entstehen rund 70 Arbeitsplätze, im November soll das neue Haus die ersten Bewohner aufnehmen können. Die Übergabe erfolgte pünktlich wie geplant [wir berichteten].

