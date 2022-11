Specht legt Grundstein für Seniorenresidenz in Fredenbeck

An der Schwingestraße sind die Bauarbeiten auf dem 4.600 m² großen Grundstück für die neue Pflegeeinrichtung für Senioren gestartet. Als symbolischer Akt erfolgte am 24. November die Grundsteinlegung unter Beteiligung von Fredenbecks Bürgermeister Hans-Ulrich Schumacher sowie Frank Markus, Geschäftsführer der Specht Gruppe, Attila Yücel, Projektmanager des Investors Aedifica, und Gabriele Gallinat, die für das operative Management der zukünftigen Betreibergesellschaft Specht & Tegeler zuständig ist.

