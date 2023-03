Specht kauft drei niedersächsische Pflegeheime

Die Specht Gruppe baut ihren Bestand in Niedersachsen aus: am 7. März 2023 hat der Projektentwickler mit der Altenheim-Stiftung Lotto Niedersachsen den Kaufvertrag für drei Alten- und Pflegeheimeinrichtungen in Emden, Einbeck und Garbsen erworben. In Emden und Einbeck wechseln neben der Immobilie auch die Betreibergesellschaften die Eigentümer.

