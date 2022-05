Specht investiert 65 Millionen in Stuhr

Gestern Abend hat der Gemeinderat einstimmig dafür votiert, dass die Specht Gruppe die Grundstücke rund um den Marktplatz erwerben und entwickeln kann. Die vier neuen Gebäude sollen die neue Mitte der Gemeinde Stuhr nachhaltig beleben. Sowohl Bürgermeister Stephan Korte als auch Rolf Specht wollen das Vorhaben so schnell wie möglich realisieren.

