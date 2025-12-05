Specht Gruppe verkauft klimafreundliche Seniorenresidenz Vosshusen

Die Specht Gruppe hat ihre im Bau befindliche Seniorenresidenz in Neu Wulmstorf an ein privates Bremer Family Office verkauft. Zum Kaufpreis machte der Immobilienentwickler keine Angaben. Das Investitionsvolumen liegt laut früheren Angaben aber bei rund 26 Millionen Euro. Parallel zum Verkauf wurde ein 30-Jahres-Mietvertrag geschlossen. Betreibergesellschaft werden die unternehmenseigenen Specht Residenzen sein.

