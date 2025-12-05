Specht Gruppe verkauft klimafreundliche Seniorenresidenz Vosshusen

Betreibervertrag mit Specht Residenzen
Die Specht Gruppe hat ihre im Bau befindliche Seniorenresidenz in Neu Wulmstorf an ein privates Bremer Family Office verkauft. Zum Kaufpreis machte der Immobilienentwickler keine Angaben. Das Investitionsvolumen liegt laut früheren Angaben aber bei rund 26 Millionen Euro. Parallel zum Verkauf wurde ein 30-Jahres-Mietvertrag geschlossen. Betreibergesellschaft werden die unternehmenseigenen Specht Residenzen sein.
Die moderne Seniorenresidenz auf dem 6.400 m² großen Grundstück in der Tarutioner Straße 1-2 bietet 127 stationäre Pflegeplätze und erstreckt sich über drei Vollgeschosse sowie ein zusätzliches Staffelgeschoss. Die Bewohner können zwischen verschiedenen Zimmerkategorien wählen: Neben Einzelzimmern stehen Komfortzimmer sowie Pflegesuiten zur Auswahl. Die Erdgeschosszimmer verfügen über private Terrassen, während die Obergeschosse teils mit Balkonen, Dachterrassen und abwechslungsreichen Grundrissen punkten.
Das Gebäude ist zudem nachhaltig und energieeffizient geplant. Dank einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie eine großflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach erfüllt die Immobilie den Effizienzhaus-Standard 40 NH. Betreibergesellschaft der Einrichtung werden die unternehmenseigenen Specht Residenzen, die die Eröffnung im Frühjahr 2026 planen. Ein öffentlicher Wettbewerb entschied bereits über den Namen des Neubaus. Aus über 150 eingereichten Vorschlägen eines öffentlichen Namenswettbewerbs kürte die Jury den meistgenannten Favoriten: die Seniorenresidenz Vosshusen.