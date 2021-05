Specht Gruppe entwickelt generationsübergreifendes Quartier in Troisdorf

Mit einem Investitionsvolumen von bis zu 40 Millionen Euro plant die Specht Gruppe ein Pflege- und Wohnquartier auf dem ehemaligen Gelände der Bundesbahn in Troisdorf. Rund 13.000 m² ist das Areal groß, für das am 26. Mai 2021 eine Machbarkeitsstudie für die Entwicklung eines generationsübergreifenden Quartiers mit modernem Mobilitäts-, Energie- und Grünkonzept präsentiert wurde.

