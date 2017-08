Specht Gruppe baut für 200 Millionen 17 Pflegeimmobilien für Aedifica

Die Specht Gruppe hat am Donnerstag eine Vereinbarung mit der belgischen Aedifica für den Bau von 17 Seniorenresidenzen unterzeichnet. Das Investitionsvolumen beträgt rund 200 Millionen Euro.

.

Die Seniorenresidenzen entstehen an den Standorten Wolfsburg, Weyhe, Hatten-Sandkrug, Cuxhaven, Beverstedt, Achim (alle Niedersachsen), Schwerin, Binz (beide Mecklenburg-Vorpommern), Lübbecke, Espelkamp, Hemer, Gummersbach, Steinfurt, Blomberg (alle Nordrhein-Westfalen), Kaltenkirchen, Heiligenhafen (beide Schleswig-Holstein) und Oberneuland (Bremen) und sollen sämtlich bis Ende 2019 fertiggestellt werden.



„Der Bedarf für weitere stationäre Pflegeeinrichtungen ist nach wie vor vorhanden und wird steigen – allen Gesetzesänderungen zum Trotz“, unterstreicht der geschäftsführende Gesellschafter Rolf Specht und verweist auf die aktuelle wirtschaftswissenschaftliche Studie, den „Pflegeheim Rating Report“, die einen Mangel von mindestens 320.000 stationären Pflegeplätzen im Jahr 2030 prophezeit.



Bereits in der Vergangenheit haben beide Unternehmen zusammengearbeitet. Im Jahr 2014 erwarb Aedifica acht Seniorenimmobilien von der Specht Gruppe. „Wir freuen uns sehr auf die erneute, bevorstehende Zusammenarbeit mit Aedifica“, sagt Rolf Specht. „Mit ihnen haben wir einen seriösen und kompetenten Partner an unserer Seite, der es uns erlaubt, hochwertige Immobilien und moderne Pflegeplätze für die Senioren von heute zu erschaffen.“