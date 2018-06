Spatenstich zum Baustart „Campus Lorenzo“ in Leipzig gefeiert

Campus Lorenzo

Mit dem ersten Spatenstich beginnen die Arbeiten für das Bauvorhaben Campus Lorenzo in Leipzig-Reudnitz. Das Projekt steht unter dem Motto „Gemeinsam Leben gestalten“ und wird in enger Zusammenarbeit mit dem Investor Basis|d sowie den zukünftigen Mietern Caritasverband Leipzig, der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland sowie der Römisch-Katholischen Pfarrei St. Laurentius realisiert. Mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro erwacht das Areal zwischen Witzgall-, Riebeck- und Stötteritzer Straße zu neuem Leben und wird nach seiner Fertigstellung im Jahr 2021 ein offenes, helles Tor zum sich positiv entwickelten Stadtteil im Leipziger Südosten sein. Während der dreijährigen Bauzeit entstehen eine Ausbildungsstätte für Sozial- und Gesundheitsberufe inklusive Wohnheim, eine Kita, neuer Raum für die Pfarrgemeinde, Wohnungen für alle Lebenslagen und Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie ein Café für alle Viertelbewohner.

