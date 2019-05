Charlottenburger Baugenossenschaft setzt Spatenstich für 159 Wohneinheiten

Berlin braucht neue Wohnungen, vor allem bezahlbare. Deshalb errichtet die Charlottenburger Baugenossenschaft auf einer Fläche von mehr als 12.000 m² bis Frühjahr 2021 vier fünfgeschossige und ein achtgeschossiges Wohngebäude. Insgesamt 159 Wohneinheiten mit einer Bruttogeschossfläche von über 17.000 m² entstehen unweit des namensgebenden Spekteparks in Berlin-Spandau. Heute fand vor zahlreichen Gästen auf dem Baufeld der Erste Spatenstich statt.

