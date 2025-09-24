Spatenstich in Aichtal: GreenPlaces gibt offiziellen Startschuss

Mit dem feierlichen Spatenstich in Aichtal hat GreenPlaces den offiziellen Startschuss für ein zukunftsorientiertes Gewerbeprojekt gegeben. Auf dem 5.100 m² großen Areal entstehen bis Ende 2026 insgesamt 26 flexible Einheiten in Holzbauweise. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung nahmen an der Veranstaltung teil, um die Bedeutung des Projekts für die Region zu unterstreichen.

.

„Mit der Ansiedlung von GreenPlaces schaffen wir in Aichtal einen idealen Nährboden für örtliche Unternehmen. Die flexiblen, modularen Gewerbeeinheiten fördern Unternehmertum und bieten kreative Räume für Innovation und Wachstum. So entstehen nicht nur neue Arbeitsplätze und Impulse für unsere lokale Wirtschaft, sondern auch langfristige Perspektiven für die gesamte Region“, sagt Sebastian Kurz, Bürgermeister der Stadt Aichtal.



Auf dem rund 5.100 m² großen Grundstück im Gewerbegebiet „Südliche Riedwiesen“ entstehen 26 modulare Gewerbeeinheiten, die sich besonders für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups aus Handwerk, Dienstleistung und Produktion eignen. Der insgesamt ca. 3.100 m² Nutzfläche umfassende Standort an der Margarete-Steiff-Straße 7 soll im vierten Quartal 2026 bezugsfertig sein. GreenPlaces investiert rund neun Millionen Euro in den Standort.



Der Neubau zeichnet sich durch eine hohe Flächenflexibilität aus. Die zweigeschossigen Module umfassen jeweils 115 bis 124 m² Nutzfläche und können einzeln erworben oder angemietet, aber auch zu größeren Einheiten zusammengelegt werden. Jede Einheit ist mit einem großen Rolltor, separaten Eingang sowie zwei Außenstellplätzen ausgestattet. Photovoltaikanlagen auf dem Dach und Wärmepumpen sorgen für eine energieeffiziente Versorgung.



„Aichtal in der Metropolregion Stuttgart gewinnt mit dem neuen Gewerbegebiet Südliche Riedwiesen spürbar an Bedeutung. Der Standort überzeugt uns zudem durch seine hervorragende Verkehrsanbindung. Die Stadt ist mit dem Auto über die Bundesstraßen 27 bzw. 312 von Stuttgart, Reutlingen und Tübingen aus in rund 25 Minuten zu erreichen. Der Flughafen Stuttgart und die nächsten Anschlussstellen an die Bundesautobahn 8 liegen etwa zehn Kilometer entfernt. Das sind ideale Standortbedingungen für die Nutzer“, erläutert Sven Koch, Marketing & Development Manager bei GreenPlaces Deutschland Asset Management.