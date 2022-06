Spatenstich für Rhenus in Bönen

Rhenus Warehousing Solutions setzt den ersten Spatenstich für ihre neue Logistikimmobilie in Bönen direkt am Kamener Autobahnkreuz. Der Logistikdienstleister wird das Gebäude im Sommer 2023 als Multi-User-Anlage übernehmen. Auf 59.000 m² Hallenfläche unterstützen zukunftweisende automatisierte Lösungen die Beschäftigten in ihrer Arbeit. Ein Großteil der Hallenfläche ist bereits jetzt an Spax vergeben.

