Spatenstich für REPA: Neuer Ersatzteillogistik-Hub in Unterschleißheim

Wer in Europas Großküchen dafür sorgt, dass das richtige Ersatzteil immer zur richtigen Zeit bereitsteht, braucht selbst einen Standort, der exakt passt. Im Norden von München entsteht daher für den europaweiten Marktführer im Vertrieb von Ersatzteilen und Zubehör für Gastronomiegeräte REPA eine schlüsselfertige Build-to-suit-Immobilie. Den offiziellen Spatenstich haben nun Panattoni gemeinsam mit dem Unternehmen sowie Vertretern der Stadt Unterschleißheim gefeiert.

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