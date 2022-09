Startschuss für das Plus-Energie-Quartier „Campo Breitenlee“ in der Donaustadt: 557 geförderte Wohnungen und 31 Geschäftslokale, ein Kindergarten sowie eine Arztpraxis entstehen in dem Wohnprojekt der Bauträger ÖVW Österreichisches Volkswohnungswerk und Mischek sowie Eisenhof in der Podhagskygasse. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant.

[…]