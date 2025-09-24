Alte Süßwarenfabrik
Spatenstich für neues Edeka-Center in Bremen-Hemelingen
In Bremen-Hemelingen ist der Startschuss für das Großprojekt „Alte Süßwarenfabrik“ gefallen. Neben einem neuen Edeka Center mit 4.500 m² Verkaufsfläche entstehen auf dem Areal mehrere Hundert Wohnungen, Gewerbe und Kulturangebote. Die Fertigstellung des Marktes ist für Ende 2026 geplant.
Mit dem offiziellen Spatenstich auf dem Areal der ehemaligen Süßwarenfabrik an der Ecke Vahrer Straße und Ludwig-Roselius-Allee ist der Startschuss für eines der größten Bauprojekte der Stadt gefallen. Im nordwestlichen Teil des Geländes realisiert die Edeka Minden-Hannover ein modernes Edeka Center mit einer Verkaufsfläche von rund 4.500 m² sowie einer Mall mit Café, Sitzplätzen und Apotheke. Parallel dazu entwickelt das Immobilienunternehmen Justus Grosse im südlichen Bereich das Quartier „Alte Süßwarenfabrik“ – ein urbanes Wohn- und Lebensumfeld mit mehreren Hundert Wohnungen sowie ergänzenden gewerblichen Nutzungen wie Gastronomie, Dienstleistungen und kulturellen Angeboten. Das gesamte Projekt trägt den Namen „Alte Süßwarenfabrik“ – in Erinnerung an die frühere Produktionsstätte des Schokoladenherstellers Cadbury.
„Mit dem Neubau unseres Edeka Centers setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft des Einzelhandels in Hemelingen. Wir schaffen hier nicht nur ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis, sondern übernehmen auch Verantwortung für Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und die Belebung des Stadtteils. Besonders freut es uns, dass wir gemeinsam mit Justus Grosse die Geschichte dieses besonderen Standortes fortschreiben und einen Beitrag zu einem lebendigen Quartier leisten“, sagt Mark Rosenkranz, Vorstandssprecher der Edeka Minden-Hannover.
Das neue Edeka Center soll künftig als attraktive Einkaufsstätte mit Wohlfühlambiente ein Treffpunkt sein. Der Markt wird mit modernster Gebäudetechnik ausgestattet: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert Strom, der größtenteils im Markt genutzt wird. Für den zusätzlichen Bedarf wird Ökostrom bezogen. Die Marktfläche wird mit der Abwärme der Kälteanlagen beheizt und mittels Wärmepumpe sowie Betonkernaktivierung klimafreundlich temperiert. Vorgesehen sind außerdem Ladesäulen für Elektroautos und E-Bikes sowie Stellplätze für Lastenräder und Elektroroller.
Auch die Außenanlagen werden klimafreundlich gestaltet: Mehr als 140 neue Bäume sollen gepflanzt werden. Ein unterirdisches Rigolensystem und Versickerungsmulden halten Regenwasser zurück und beugen Überschwemmungen vor.
Die früheren Gebäude, zuletzt unter anderem von Real genutzt, sind bereits abgerissen. Nun beginnt die Vorbereitung des Baufeldes, gefolgt von Tiefbau- und Fundamentarbeiten. Der Hochbau startet voraussichtlich im November 2025. Der Rohbau soll im zweiten Quartal 2026 fertiggestellt sein, sodass im Frühjahr der Innenausbau beginnt. Die Eröffnung ist für Ende 2026 geplant.
„Dort, wo früher Schokolade produziert wurde, entsteht nun ein lebendiges Quartier mit Wohnungen, Freiflächen, einem modernen Nahversorger, urbaner Produktion, Dienstleistungen und sozialen Angeboten – ganz im Sinne unserer Handlungsstrategie ‚Neue Orte der produktiven Stadt‘. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit Edeka und Justus Grosse ein Projekt umsetzen, das zeitgemäßes Einkaufen ermöglicht und den Stadtteil stärkt“, sagt Özlem Ünsal, Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung.
Im südlichen Teil des Areals entwickelt Justus Grosse auf rund vier Hektar Fläche das Quartier „Alte Süßwarenfabrik“. Geplant ist ein modernes Stadtquartier mit urbanem Charakter, das Wohnen, Arbeiten und Freizeit in einer grünen Umgebung vereint.
„Mit dem Quartier ‚Alte Süßwarenfabrik‘ gestalten wir eines der spannendsten Stadtentwicklungsprojekte Bremens. Unser Ziel ist ein lebendiger Ort, in dem Wohnen, Arbeiten, Kultur und Gemeinschaft harmonisch verbunden sind. Eingebettet zwischen zwei gewachsenen Bremer Stadtteilen, ruhig und grün gelegen, zugleich mit bester Anbindung, bietet das Areal ideale Voraussetzungen“, erläutert Marcel Linnemann, geschäftsführender Gesellschafter von Justus Grosse. „Gemeinsam mit Edeka nutzen wir die Chance, auf diesem geschichtsträchtigen Standort ein Quartier zu schaffen, das Urbanität und Lebensqualität in Einklang bringt.“
Justus Grosse investiert rund 250 Mio. Euro in die Quartiersentwicklung des südlichen Geländeteils. Die Fertigstellung ist bis 2030 geplant. Das Bebauungsplanverfahren wird jetzt eingeleitet.