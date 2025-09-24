Spatenstich für neues Edeka-Center in Bremen-Hemelingen

In Bremen-Hemelingen ist der Startschuss für das Großprojekt „Alte Süßwarenfabrik“ gefallen. Neben einem neuen Edeka Center mit 4.500 m² Verkaufsfläche entstehen auf dem Areal mehrere Hundert Wohnungen, Gewerbe und Kulturangebote. Die Fertigstellung des Marktes ist für Ende 2026 geplant.

.