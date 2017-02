Spatenstich für neue Studenten-Wohnanlage in Potsdam

Die Triton Development GmbH startet in Potsdam mit dem Bau eines neuen „BaseCamp“. Gemeinsam setzten der Ortsvorsteher von Potsdam-Golm, Marcus Krause, die für das Projektmanagement verantwortliche und das Generalunternehmen Ed. Züblin AG am vergangenen Mittwoch den Spatenstich für das Neubauprojekt, das für den European Student Housing Fund entsteht, der auch erst kürzlich ein neues Investment in Göttingen angekündigt hat [Göttingen im Fokus von Investoren] und im vergangenen Sommer mit der niederländischen Hotelgruppe The Student Hotel ein Berliner Großprojekt in der Alexanderstraße angekündigt hat.

Die im Campus-Stil geplante, aus sechs Gebäuden bestehende Wohnanlage mit einer BGF von 10.000 m² auf denen rund 263 Einzelapartments entstehen werden, wird unter der Marke „BaseCamp“ betrieben. Das Co-Living-Konzept zeichnet sich durch junges Design und vor allem durch großzügige Gemeinschaftsflächen aus. Inzwischen hat der Fonds unter der Marke „BaseCamp“ europaweit über 4.000 Zimmer in der Entwicklungsphase. Die moderne Studenten-Wohnanlage in Potsdam wird in unmittelbarer Nähe zum Wissenschaftspark Potsdam-Golm errichtet. Dort haben sich neben der Universität Potsdam auch Fraunhofer- und Max-Planck-Institute angesiedelt, was für einen hohen Bedarf an Wohnraum sorgt. „Daher ist das Studentenwohnheim gut für den Standort Potsdam“, betonte Marcus Krause.





Foto v.l.: Marcus Krause (Ortsvorsteher von Potsdam-Golm) und Torsten Teichgräber (Züblin-Bereichsleiter Thüringen), sowie von Triton: Jan Herrmann (Director of Development), Dr. Andreas Junius (Geschäftsführer) und Armon Bar-Tur (Chief Executive Officer).



„Unser Baukonzept ist nachhaltig und ökologisch wertvoll: Die Konstruktion und die Fassade gestalten wir zum Großteil aus Holzelementen“, betonte Torsten Teichgräber, Züblin-Bereichsleiter Thüringen. Die Gebäude werden als Effizienzhäuser nach dem KfW 40 Plus Standard errichtet. Eine Photovoltaikanlage mit Batterieanlage und eine Holzpellet-Heizung sorgen für nachhaltige Energieversorgung. Die Außenwände sind aus Vollholz und machen damit die ökologische Bauweise erlebbar.





Im „BaseCamp“ wird auf Community-Aspekte gesetzt: Studenten können gemeinsam lernen, Fitnesscenter und Cinema-Box nutzen oder in einer Lounge entspannen.



Der Planentwurf für die Bebauung stammt vom Architekturbüro Irmscher aus Karlsruhe und die Fassaden- und Detailplanung wurde vom Architekturbüro Christoph Schneider aus München erbracht. Die Eröffnung ist zum Wintersemester 2017/18 geplant. Vermietungsstart für die Apartments ist voraussichtlich im April.