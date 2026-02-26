15.000 m² am Lohsepark
Spatenstich für MSC-Deutschlandzentrale in der HafenCity
Mit dem neuen MSC Germany Headquarter investiert die Mediterranean Shipping Company in einen nachhaltigen Neubau in der HafenCity Hamburg. Das siebengeschossige Gebäude wird teilweise ins Hafenbecken gebaut, setzt auf Recyclingbeton und Photovoltaik und soll nach DGNB-Kriterien realisiert werden. Der Kaufvertrag für das Grundstück wurde im Januar 2026 mit der HafenCity Hamburg GmbH geschlossen.
Die Mediterranean Shipping Company (MSC) hat im Beisein von Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, und Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg, den feierlichen Spatenstich für das neue MSC Germany Headquarter in der Hamburger HafenCity begangen. Damit beginnt die Bauphase für das moderne, nachhaltige Bürogebäude, das künftig bis zu 700 Mitarbeitenden Platz bieten wird. Der Kaufvertrag für das Grundstück wurde im Januar 2026 zwischen der HafenCity Hamburg GmbH als Vertreterin des Sondervermögens Stadt und Hafen und der Mediterranean Shipping Company abgeschlossen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das vierte Quartal 2028 geplant. Mit diesem Schritt erfüllt MSC ein weiteres zentrales Versprechen ihrer Partnerschaft mit der Stadt Hamburg.
Das neue Gebäude entsteht nach dem Entwurf des Frankfurter Büros Wandel Lorch Götze Wach, das sich in einem europaweiten Architekturwettbewerb durchgesetzt hat. Auf dem rund 2.600 m² großen Grundstück am Lohsepark in der HafenCity, direkt am Ericusgraben, entstehen sieben Stockwerke mit mehr als 15.000 m² Bürofläche. Neben modernen Arbeitsräumen sind mindestens 1.000 m² publikumsbezogene Nutzungen, darunter ein Showroom und ein Restaurant, vorgesehen. Das Gebäude wird in der Tradition der Hamburger Fleetbebauung teilweise direkt ins Hafenbecken gebaut und setzt auf nachhaltige Materialien wie Recyclingbeton. Für die Energieversorgung sorgen unter anderem Photovoltaikelemente auf der Dachfläche. Das Bauprojekt wird nach den Kriterien der DGNB-Sonderauszeichnung Umweltzeichen realisiert und steht damit für hohe Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzstandards. Der Standort profitiert von einer guten Anbindung und der Nachbarschaft zu Unternehmen aus Logistik, Medien und Handel.
„Die neue Deutschlandzentrale von MSC in Hamburg stärkt den Standort für maritime Wirtschaft, Logistik und internationalen Handel. Die weltgrößte Reederei stärkt damit ihre Verbindung zum Hamburger Hafen. Und miteinander bringen wir den gesamten Hafen voran. Wir freuen uns auf gute Nachbarschaft“, sagt Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg.
„Dass sich ein Weltunternehmen wie MSC langfristig zur Hansestadt bekennt, ist ein großer Gewinn – nicht nur für den Hafen, sondern für die gesamte Stadt. Mit dem neuen, nachhaltigen Gebäude entstehen hier in Hamburg moderne Arbeitsplätze und gleichzeitig attraktive Angebote für die Öffentlichkeit. Die enge Partnerschaft zwischen Stadt und MSC, auch bei der Weiterentwicklung der HHLA, zeigt: Wir gestalten die Zukunft des Hafens gemeinsam und sichern so Wertschöpfung und Arbeitsplätze für Hamburg. Ich wünsche dem Bauprojekt einen erfolgreichen Verlauf und freue mich auf die nächsten Schritte dieser wichtigen Zusammenarbeit“, sagt Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg.
„Unser neues MSC Germany Headquarter ist ein klares Bekenntnis zur Hansestadt Hamburg als wichtiges maritimes Zentrum in Europa. Hamburg ist einer unserer Heimathäfen und Drehkreuz für unsere globalen Liniendienste. Unser Ziel ist es, nicht nur neue Arbeitsplätze am Standort zu schaffen, sondern auch einen Ort der Begegnung für die Hamburgerinnen und Hamburger zu bieten. Gemeinsam mit der Stadt Hamburg wollen wir die Zukunft des Hafens aktiv mitgestalten und mehr Umschlag nach Hamburg bringen“, sagt Nils Kahn, Geschäftsführer von MSC Germany.
„Im Anschluss an den Architekturwettbewerb konnten wir zügig den Verkauf des Grundstücks abschließen und nun erfolgt bereits der Spatenstich. Damit hält MSC weiterhin eindrucksvoll Kurs darauf, sich in die Riege der Unternehmenssitze in der HafenCity einzufügen. Ich freue mich auf ein Gebäude, das städtebaulich zur Vollendung des Quartiers Am Lohsepark beiträgt und sich hell und freundlich in die Nachbarschaft öffnet. Der Bauherrin und den Gewerken für einen reibungslosen Bau alles Gute“, sagt Dr. Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH.
Der aktuelle Sitz von MSC Germany befindet sich seit 2022 in der Hamburger Speicherstadt. Mit dem neuen Headquarter stärkt MSC seine Präsenz in der Hansestadt weiter. Die Stadt Hamburg und MSC halten seit Abschluss der Transaktion gemeinsam die Mehrheit an der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Ziel ist es, die strategische Entwicklung der HHLA sowie des gesamten Hamburger Hafens voranzutreiben.