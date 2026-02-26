Spatenstich für MSC-Deutschlandzentrale in der HafenCity

Mit dem neuen MSC Germany Headquarter investiert die Mediterranean Shipping Company in einen nachhaltigen Neubau in der HafenCity Hamburg. Das siebengeschossige Gebäude wird teilweise ins Hafenbecken gebaut, setzt auf Recyclingbeton und Photovoltaik und soll nach DGNB-Kriterien realisiert werden. Der Kaufvertrag für das Grundstück wurde im Januar 2026 mit der HafenCity Hamburg GmbH geschlossen.

.