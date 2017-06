Spatenstich für Logistikprojekt M-Port3 in Kelsterbach

Die Bauherren Fraport AG und MP Holding GmbH feierten gestern an der Isarstraße gemeinsam mit rund 100 Gästen ein Baustellenfest für die Errichtung der Logistikimmobilie M-Port³ auf dem Mönchhof-Gelände. Die spekulativ geplante und im Einzugsgebiet des Frankfurter Flughafens gelegene Logistikhalle, hat nicht lange auf einen Endinvestor gewartet: Sie wurde bereits im Februar dieses Jahres an Deka Immobilien verkauft [Deka erweitert Portfolio des Europa-Fonds], die die Immobilie nach Fertigstellung in den Deka-ImmobilienEuropa-Fonds einbringen wird.

.

„Mit dieser Logistikimmobilie wird auf einem rund 54.000 m² großen Grundstück ein hochmodernes und multifunktionales Gebäude in attraktiver Lage nahe zum Flughafen Frankfurt entstehen. Der Baukörper wird sich flexibel durch seine multifunktionale Nutzung an den Bedarf zukünftiger Mieter aus dem Logistikbereich anpassen", erläutert Christian Balletshofer, Leiter Immobilien- und Flächenvermarktung Fraport AG.





Gestern feierten die Projektbeteiligten den symbolischen ersten Spatenstich für 31.700 m² Hallen- und Bürofläche auf dem Mönchhof-Gelände in Kelsterbach.



Die Erdbauarbeiten werden aktuell durch die Albert Weil AG durchgeführt. Ab Anfang Juli übernimmt als Generalunternehmer die Köster GmbH und startet mit dem Hochbau. Bereits Ende dieses Jahres können potentielle Mieter den hochmodernen M-Port³ beziehen. Eine DGNB-Gold-Zertifizierung unterstreicht die hohe Bauqualität. Auf der Nachbarfläche ist ein zweiter Bauabschnitt in gleicher Dimensionierung vorgesehen, der nach absehbarer Vollvermietung des ersten Bauabschnitts realisiert werden soll.



MP Holding Gesellschafter Frank Fäth, begründet den Erfolg der Logistikimmobilien auf dem Mönchhof-Gelände vor allem mit der einmalig verkehrsgünstigen Lage. „Die Logistikimmobilien befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen, mit direkter Anbindung an die A3, die A67 und die B43, nur 20 Minuten zu den Stadtzentren Frankfurt, Wiesbaden und Mainz entfernt. So ist das Mönchhof-Gelände ein idealer Ausgangspunkt zur Distribution von Gütern und Dienstleistungen in das Rhein-Main-Gebiet, nach Deutschland und ganz Europa“, so Fäth.





Derzeit befindet sich der Projektentwickler in Gesprächen mit potenziellen Mietinteressenten.