Spatenstich für Leuchtturm-Projekt CampusRO in Rosenheim

Gestern starteten mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Bauarbeiten für das Leuchtturm-Projekt CampusRO auf der früheren Logistikfläche im bayrischen Rosenheim. Auf dem Gelände sollen bereits ab Herbst 2021 die Studierenden ihre Wohnungen in unmittelbarer Nähe zur Technischen Hochschule beziehen.

.