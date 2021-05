Spatenstich für Kettler Alu-Rad-Werk in St. Ingbert

Der Zeitpunkt für den Spatenstich eines neuen Produktionswerkes der Kettler Alu-Rad GmbH könnte gar nicht besser gewählt sein, denn die aktuelle Situation ist von großer Nachfrage nach hochwertigen E-Bikes und daraus resultierenden Lieferengpässen geprägt. Gemeinsam mit der S.N.E.L Beratungsgesellschaft und dem Generalunternehmen List Bau Nordhorn realisiert der Pionier im Alu-Fahrradbau einen hochmodernen Neubau im saarländischen St. Ingbert.

.