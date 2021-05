Spatenstich fÃ¼r SkyLog-Park von DLH nahe Flughafen Wien

Am 6. Mai wurde der Spatenstich für den SkyLog-Park von DLH Österreich durchgeführt. Im Beisein von Jochen Danninger, Wirtschaftslandesrat Niederösterreich, Thomas Ram, Bürgermeister Fischamend, Christian Vogt, Geschäftsführer von DLH Österreich, Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG sowie Wolfgang Scheibenpflug, Leiter des Bereichs Immobilien der Flughafen Wien AG wurde damit der Startschuss für ein großes Immobilienprojekt getätigt.

.