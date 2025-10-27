Cookie Fehler:

Zwölfte Projekt im Alpenraum

Spatenstich für Explorer-Hotel in Bayrischzell

In Bayrischzell ist an der Seebergstraße endlich der Baustart mit dem ersten symbolischen Spatenstich erfolgt: Das neue Explorer Hotel mit rund 100 Zimmern für alpine Sportler soll bis Ende 2026 fertig sein.

[…]

