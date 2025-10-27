⚠ Javascript Fehler:
27. Oktober 2025
Zwölfte Projekt im Alpenraum
Spatenstich für Explorer-Hotel in Bayrischzell
In Bayrischzell ist an der Seebergstraße endlich der Baustart mit dem ersten symbolischen Spatenstich erfolgt: Das neue Explorer Hotel mit rund 100 Zimmern für alpine Sportler soll bis Ende 2026 fertig sein.
[…]
