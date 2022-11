Spatenstich für Edeka-Markt in Ensdorf

Nachdem am 30. Oktober 2022 die lang ersehnte Baugenehmigung erteilt wurde, fiel mit dem Spatenstich symbolisch der Startschuss für den eigentlichen Bau auf dem Gelände der früheren Gärtnereianlage in Ensdorf südlich von Amberg. Die Edeka-Unternehmensgruppe wird bis Sommer 2023 einen neuen Markt mit 1.780 m² Verkaufsfläche auf der Brache eröffnen.

