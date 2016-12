Spatenstich für Neubauten am Stadtwerk West

Gestern wurde im Rahmen einer gemeinsamen Spatenstichfeier mit Prisma Vorstand Dl Bernhard Ölz und Vertretern des Planungsteams der Baubeginn für die Erweiterung am Stadtwerk in Salzburg gefeiert. In den drei neuen Baukörpern sind eine überbetriebliche Kinderbetreuung, eine weitere Gastronomie sowie freifinanzierte Mietwohnungen und Gewerbeflächen vorgesehen. Attraktivitätspunkte sind zudem die großzügigen Frei- und Grünräume, die den neuen Teil mit den bestehenden Gebäuden am Stadtwerk verbinden und für eine besondere Aufenthaltsqualität sorgen.

Das Stadtwerk wird um drei Gebäude erweitert

Auf der aktuell als Parkplatz genutzten Fläche am Stadtwerk werden drei neue Gebäude realisiert. Die Verflechtung mit der Umgebu...

[…]