Spatenstich für drittes Niu in Stuttgart

Das Angebot auf dem Stuttgarter Hotelmarkt wächst seit Jahren aufgrund der parallel wachsenden Attraktivität und wirtschaftlichen Prosperität der baden-württembergischen Landeshauptstadt, stabil. Insbesondere Lagen in verkehrsgünstig gut erschlossen Standorten werden unvermindert Chancen attestiert, die auch Novum Hospitality für seinen zweiten Standort der Marke Niu nutzt. Der Spatenstich für das Haus ist jedenfalls wie geplant gesetzt.

.

Das „Niu Mesh“ wird in (bewährtem) Schulterschluss mit der Merkur Development Holding GmbH im Stadtteil Fasanenhof (Vor dem Lauch 16) errichtet. Der entsprechende Mietvertrag wurde bereits Mitte letzten Jahres unterzeichnet [Mekur Development realisiert Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 60 Mio. Euro]. Auf 10.500 m² sollen 144 Hotelzimmer plus 110 Serviced Apartments bis zum Herbst 2019 realisiert werden. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 30 Millionen Euro. Ein wenig um die Ecke gedacht kommt das titelgebende „Mesh“ daher: Es steht für „Gitter oder Drahtgeflecht“ und rekurriert auf die Vogelgehege, die dem Stadtteil Fasanenhof dereinst seinen Namen gaben. Novum will das Motiv in die Oberflächenhaptik einbauen und in der Lobby beispielsweise mit Gitterelementen und Federmotiven arbeiten.



Mit dem Spatenstich geht das erste Niu-Projekt in der Region in die Realisierung: Neben den beiden Häusern am Pragsattel und im Fasanenhof entsteht noch ein weiteres Hotel im nahe gelegenen Esslingen. Das Niu-Hotel am Pragsattel ist Teil eines Hotel- und Büroprojekts, das gemeinsam von Merkur, Avonia und Oswa errichtet wird. Das Hotel umfasst 209 Zimmer, der Büroteil rund 3.400 m² vermietbarer Fläche. Bis zum Frühjahr 2019 soll auch die Fertigstellung des Niu-Hotels in der Otto-Bayer-Straße 8-10 in Esslingen erfolgen. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Merkur und Avonia. Die gemeinsame Projektgesellschaft entwickelt hier einen Hotelneubau mit 227 Zimmern und 7.000 m² oberirdischer Bruttogrundfläche.



Über 40 Niu-Projekte in der Pipeline

Mit dem Ende 2017 gemeldeten neuen Standort in Potsdam hat die Hotelgruppe die Marke von 40 Standorten für ihr Hotelbrand durchbrochen. Damit umfasst die Niu-Pipeline rund 8.700 Zimmer.



Das zuletzt gemeldete „Niu Amity“ in Potsdam wird in die Projektentwicklung von Reggeborgh und Asenticon einziehen. Es liegt in einer äußerst zentralen Lage am Leipziger Dreieck nahe dem Hauptbahnhof und wird über S190 Zimmer und 80 Hotelapartments verfügen. Damit stehen Stand heute acht niu-Objekte auf der Liste, die zusätzlich zu den smarten Zimmern komfortable Apartments bieten. Den Baustart planen die Partner für Mitte 2019 ein und visieren die Eröffnung für das vierte Quartal 2021 an.