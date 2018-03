Spatenstich für die Sonnenhöfe in Neu-Schönefeld

Weitere Wohn- und Büroflächen entstehen am Hauptstadtflughafen BER. Mit dem 1. Spatenstich für die Sonnenhöfe setzt sich die enorme Bautätigkeit rund um den Haupt­stadtflughafen BER in Schönefeld fort. Dort, wo bislang nur Wiesen und Felder sind und heute viel­leicht 500 Menschen wohnen, entsteht mit Neu-Schönefeld eine rasant wachsende Stadt, die in zehn Jahren um die 25.000 Einwohner haben wird.

Die Sonnenhöfe GmbH & Co. KG, ein Joint Venture, an dem Eyemaxx Real Estate AG mit 50,1 Pro­zent und DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG mit 49,9 Prozent beteiligt sind, baut bei Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 170 Millionen Euro 16 Gebäude mit attraktiven Mietwohnun­gen auf über 38.000 m² Wohnfläche. Die Häuser sind gruppiert um drei grüne Innenhöfe mit Ruhe­zonen und Spielplätzen. In zwei weiteren Gebäuden entlang der Hans-Grade-Allee entstehen multi­funktionale, viergeschossige Bürogebäude mit mehr als 11.400 m² Nettofläche. Sie bieten großzü­gige, flexible und modern ausgestattete Flächen für verschiedene Nutzungsszenarien von Multi-Tenant bis zum Single-User und dienen gleichzeitig als Schallschutz zur Straße. Weitere kleinere Gewerbeeinheiten in den Wohnhäusern bieten auf rund 1.000 m² Flächen für z. B. anwohnernahe Dienstleistungen an.







Die Mietpreise für Wohnen beginnen bei 11.50 Euro, die Gewerbemiete liegt ab durchschnittlich 14.00 Euro. Die Teilfertigstellung für die ersten Gebäude ist für Oktober 2020 vorgesehen, die Gesamtfertig­stellung für den August 2021.







Die Sonnenhöfe sind, obschon in direkter Nähe zum Hauptstadtflughafen, aufgrund ihrer besonderen Lage außerhalb der Lärmkorridore der startenden und landenden Flugzeuge.