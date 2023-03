Spatenstich für den Aconlog Gewerbepark Alsdorf

Die Kölner Aconlog Projektentwicklung hat jetzt auch offiziell den Startschuss der Bauarbeiten für den Alsdorfer Gewerbepark gegeben. In einer feierlichen Zeremonie feierte der Projektentwickler gemeinsam mit der Stadt Alsdorf, dem Generalunternehmen GEwerk sowie 50 Gästen gestern den ersten Spatenstich.

