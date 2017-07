Spatenstich für Berliner Zukunftshaus

Mit dem offiziellen Spatenstich startet der Bau des Smart City Projekts „Future Living Berlin“. An der feierlichen Eröffnung der Baustelle nahmen neben Investoren und Bauherr auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und der Managing Director von Panasonic DACH und NL, Christian Sokcevic, teil.

„Die Welt verändert sich und mit ihr die Ansprüche an uns als Unternehmen. Projekte wie Future Living Berlin geben uns die Möglichkeit, schon heute Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen von morgen zu finden,“ sagte Christian Sokcevic in seiner Rede bei der feierlichen Eröffnung der Baustelle. Das japanische Elektronikunternehmen rüstet als führender und größter Partner des Projekts unter anderem die 69 geplanten Smart Home-Apartments im Berliner Stadtteil Adlershof mit neuester Technik für ein umweltfreundliches und gleichzeitig vernetztes Leben aus. Mit der Entwicklung der Fujisawa Sustainable Smart Town hat Panasonic zusammen mit verschiedenen Partnern in Japan bereits einen technologisch fortschrittlichen, ökologisch nachhaltigen und lebenswerten Stadtraum realisiert, der heute schon von über 250 Familien bewohnt wird. Diese Smart City-Expertise kommt nun auch in der deutschen Hauptstadt zum Einsatz.



In Future Living Berlin werden Smart Home Lösungen unter anderem aus den Bereichen Smart Living, Smart Health, Smart Mobility und Smart Energy verwirklicht und alltagstauglich eingesetzt. Ziel ist es, praktische Antworten auf die großen Herausforderungen Demographischer Wandel, Energiewende und verändertes Mobilitätsverhalten zu geben. Die zukünftigen Bewohner sind dabei ein Abbild der heutigen Gesellschaft - vom jungen Manager über mehrköpfige Familien bis hin zu pflegebedürftigen Senioren. Der Bauherr dieses Projektes ist die GSW Sigmaringen, deren Hauptgesellschafter der Sozialverband VdK Deutschland ist. Die Projektentwicklung wird durch die Unternehmensgruppe Krebs, die Generalplanung durch die Multiplan Bauplanungs GmbH, einem Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe Krebs, durchgeführt. Die Eröffnung von „Future Living Berlin“ ist für Ende 2018 geplant.





Foto v.l.n.r.: Roland Sing (Vorsitzender VdK-Baden-Württemberg, Vizepräsident VdK Deutschland), Curt Becker (Aufsichtsratsvorsitzender GSW), Roy Lilienthal (Geschäftsführer GSW-Sigmaringen), Michael Müller (Regierender Bürgermeister Berlin), Klaus D. Krebs (Unternehmensgruppe Krebs), Ingeborg Esser (Geschäftsführerin GdW), Christian Sokcevic (Managing Director Panasonic DACH & NL), Jürgen Wenzler (Regionalleiter Süd DKB) und Andreas Stellwag (Geschüftsführer Multiplan) beim Spatenstich.



„Ich bin sehr gerne Schirmherr von Future Living Berlin geworden, weil es den nächsten großen Schritt geht. Denn es ist mit einem großen inhaltlichen Anspruch verbunden: Das Thema “Smart City„ ist näher an unserer Lebenswelt, als wir denken. Die Dienstleistungen, die in FLB angeboten werden, werden uns alle in naher Zukunft betreffen und unser Leben bereichern,“ sagte der Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller, beim Spatenstich.



Neben dem Schaffen von Wohnraum geht es dem Partner-Netzwerk auch um Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen. Stellvertretend für die weiteren Partner erklärte Christian Sokcevic die Motivation zur Zusammenarbeit in Berlin-Adlershof: „Keiner der aktuellen oder möglichen Partner bietet umfängliche Lösungen für alle Herausforderungen, denen wir uns hier stellen wollen. Wir werden deshalb versuchen, Technologien, Dienstleistungen und Finanzen so weiterzuentwickeln, dass wir für die Bedürfnisse der Bewohner optimale Ergebnisse schaffen.“ Im nächsten Schritt wollen die Partner versuchen, über die eigenen Kompetenzen hinaus zu denken und gemeinsam nach neuen Wegen zu suchen. „Nur so können wir den Herausforderungen von morgen begegnen. Wir wollen Ökosysteme schaffen, die das Leben der Bewohner merklich erleichtern und - auch das ist Teil unserer Motivation - Geschäftsmodelle für die Zukunft entwickeln.“