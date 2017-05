Spatenstich für 40 Mio. Euro Logistikzentrum in Bielefeld

Nach sorgfältigen Planungen ist es nun soweit: Mit dem symbolischen Spatenstich sind jetzt offiziell die Arbeiten am größten Investitionsprojekt in der Geschichte der Harting Technologiegruppe aufgenommen worden. Erste bodenqualifizierende Maßnahmen begannen unter Führung des Generalunternehmers, der List Bau Bielefeld GmbH, bereits im März. Im Nordosten Espelkamps entsteht auf einem 7,6 Hektar großen Grundstück das European Distribution Center (EDC) des Unternehmens für rund 40 Mio. Euro. Von hier aus werden ab 2019 täglich rund 20.000 Artikel an Kunden in aller Welt verschickt.

.

„Das dynamische Wachstum von Harting und die konstant steigende Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen machen den Neubau zwingend erforderlich“, erklärte Philip Harting, Vorstandsvorsitzender der Harting Technologiegruppe, anlässlich des Spatenstichs. Das bisherige Lager und Versandzentrum stößt seit langem an seine Kapazitätsgrenzen. Vorrangiges Ziel sei es zum einen, die Voraussetzungen für weltweites Wachstum zu schaffen und zum anderen die Lieferperformance gegenüber dem Kunden weiter zu verbessern, erklärte Philip Harting.



Kernstücke des neuen EDC sind das 20m hohe Hochregallager sowie die hochautomatisierte Kommissionierung. Das Hochregallager bietet auf einer Fläche von 4.500 m² Platz für 6.500 Paletten und rund 120.000 Lagerbehälter und wird vollautomatisch und beleglos, u.a. mit RFID-Technologie, gesteuert. Die Materialbewegungen in der Halle erfolgen mit fahrerlosen Transportsystemen. Der Bereich der Kommissionierung umfasst eine Fläche von ca. 6.500 m². Hier sollen zukünftig täglich 20.000 Kundenauftragspositionen individuell nach Kundenbedürfnis kommissioniert und verpackt werden. Bis zu 110 Lkw und Kleintransporter werden dann das European Distribution Center (EDC) täglich verlassen, um Kunden in kürzester Zeit mit Produkten zu versorgen. Neben dem Hochregallager sind Räume für Verwaltung und die Mitarbeiter vorgesehen, die künftig an der „Marie-Harting-Straße“ arbeiten.





Beim offiziellen Spatenstich packten Mario Lange, Betriebsratsvorsitzender Harting Logistics, Andreas Conrad, Vorstand Operations, Dr. Michael Pütz, Vorstand Personal, Werksanlagen und Recht, Dietmar Harting, Vorstand, Philip Harting, Vorstandsvorsitzender der Harting Technologiegruppe; Espelkamps Bürgermeister Heinrich Vieker, Maresa Harting-Hertz, Vorstand Finanzen und Einkauf, Margrit Harting, Gesellschafterin; Jens Grünert, Geschäftsführender Gesellschafter List Bau Bielefeld GmbH, und Achim Meyer, Geschäftsführer Harting Logistics, mit an.



Die Fertigstellung des Komplexes ist für Ende 2018 vorgesehen. Danach soll die Anlage schrittweise in Betrieb genommen werden. Mit dem Logistikzentrum sieht sich das Unternehmen für die angestrebte Umsatzsteigerung und die Anforderungen der Kunden nach kurzen Lieferzeiten bestens gerüstet.