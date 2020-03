Isarkies und MB Park feiern Spatenstich in Plattling

Die CSA Group Europe GmbH aus Kanada möchte ihre Europa- und Middle-East-Präsenz weiter ausbauen und plant den Neubau eines modernen Büro-, Prüf- und Testgebäudes in Plattling bei Regensburg. Mit dem am gestrigen 5. März erfolgten Spatenstich beginnt die Bauphase der neuen CSA Europazentrale in der Straubinger Straße, die im zweiten Quartal 2021 fertiggestellt werden soll. Auf einem Grundstücksareal von rund 24.600 m² entstehen rund 12.300 m² Nutzfläche, verteilt auf vier Gebäude. Bauherr ist eine Projektgesellschaft des Joint-Ventures aus Isarkies GmbH & Co. KG und MB Park Deutschland GmbH. Die beiden Unternehmen haben den gesamten Standort langfristig an CSA vermietet. In einer ersten Phase werden bis 2021 rund 180 hochqualifizierte Mitarbeiter – vor allem Ingenieure und Techniker - am Standort arbeiten, in einer zweiten Phase, die sich bis 2024/2025 erstrecken wird, sind weitere 70 Arbeitsplätze geplant.

