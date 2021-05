Spatenstich beim Neubauprojekt Am Generalshof in Berlin-Köpenick

Die Bauarbeiten am Neubauprojekt Am Generalshof in Berlin-Köpenick haben begonnen. In attraktiver Wasserlage gegenüber der Baumgarteninsel und nahe des historischen Zentrums von Köpenick, entsteht ein modernes Ensemble aus 5 Punkthäusern mit 3 und 4 Geschossen.

.

Dem Spatenstich auf dem Grundstück Am Generalshof 11-23 wohnten unter anderem Kyrill Radev, CEO der Ziegert Group, sowie Niederlassungsleiter Ralf Strohe als Vertreter des ausführenden Generalunternehmers Köster GmbH bei.



Die Wohnungsgrößen von Am Generalshof liegen bei 30 bis 130 m², verteilt auf 1 bis 5 Zimmer. Der Großteil der Wohnungen verfügt zudem über einen geräumigen Balkon. 30 Einheiten sind barrierefrei. Die Gebäude entsprechen dem KfW-Effizienzhaus-Standard 55. Es existiert eine Gemeinschaftsfläche mit Spielplatz sowie Cross-Fit-Anlage. Direkt vor dem Grundstück befindet sich zudem eine 24-Stunden-Bootsanlegestelle, die Ausflüge zu Wasser jederzeit möglich macht.



„Am Generalshof im wasserreichen Köpenick erfreut sich großer Nachfrage, der Corona-Lockdown aber auch der Tesla-Neubau im 30 Minuten entfernten Grüneheide haben das Interesse an der Lage zusätzlich gesteigert. 45% der Wohneinheiten sind bereits verkauft“, so Ziegert Group CEO Kyrill Radev.



Zu der hohen Lebensqualität trägt auch die sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, wie zum Beispiel über den 10 Gehminuten entfernten S-Bahnhof Köpenick, bei. Dieser ermöglicht es den künftigen Bewohnern, den Berliner Ostbahnhof und den Flughafen BER in zirka 30 Minuten mit dem ÖPNV zu erreichen.



Die Preise für die Eigentumswohnungen Am Generalshof beginnen bei 5.049 Euro pro m². Der Verkauf erfolgt provisionsfrei. Projektentwickler ist die INCEPT GmbH, ausführender Generalunternehmer die Köster GmbH. Die Fertigstellung ist für August 2023 geplant.