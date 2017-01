Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen eröffnet in Dortmund

Der Investor, die Firma DIAG Dreier Immobilien, hat planmäßig im Dezember ihr Etappenziel erreicht. Mit Beginn des Jahres 2017 hat die neue Sparkassenakademie NRW in der Hörder Burg am Phoenix See in Dortmund ihren Betrieb aufgenommen. Die zentrale Landesakademie ist aus der Fusion der Sparkassenakademien Rheinland (Düsseldorf) und Westfalen-Lippe (Münster) entstanden. Mehr als 80 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Bislang hatte die Akademie einen Doppelsitz in Düsseldorf und Münster.

.

Die DIAG hatte die denkmalgeschützte Burg im Sommer 2014 von der Stadt erworben und war mit ihr erfolgreich ins Rennen als Standort für den Sitz der Sparkassenakademie gegangen. Nach dem Zuschlag begann der Bauherr mit umfangreichen Renovierungsarbeiten auf der 800 Jahre alten Burg, die nach eineinhalb Jahren im Dezember pünktlich an die Sparkassenakademie übergeben werden konnte. Ein weiterer Neubauteil zwischen Burg und Stiftsforum soll noch im Laufe dieses Jahres hinzukommen. Unterm Strich stehen dem neuen Studienzentrum so nach Fertigstellung rund 7.000 m² Fläche zur Verfügung. Im Sommer hat DIAG bereits planmäßig mit den Bauarbeiten der ersten Teile der ehemaligen Stiftsbrauerei begonnen, um den zusätzlich geplanten Neubau in die Höhe ziehen zu können. Planmäßig starteten zudem die Bauarbeiten für das geplante viergeschossige Hampton by Hilton-Hilton mit 130 Zimmern an der Faßstraße, dass die NRW-Sparkassen-Akademie ergänzen soll, denn die Ansiedlung soll jährlich rund 43.000 Schulungs- und Tagungsteilnehmer in die Stadt bringen. Die notwendigen Stellplätze werden überwiegend in einer Tiefgarage unter dem Akademieneubau untergebracht. Nach den Plänen des Hörder Architekturbüros Schamp und Schmalöer wird das neue Hotel mit einem gläsernen Foyer zugleich ein repräsentatives Entree in den Burghof bilden.



Die Fertigstellung des gesamten Akademie-Gebäudes ist für Dezember 2017 geplant, denn ab 2018 müssen die bisher genutzten Standorte leergezogen sein.