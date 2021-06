Im Erdgeschoss des Faktorhauses am Berliner Platz 1 in Ludwigshafen, bezog die Sparkasse Vorderpfalz 112 m² Handelsfläche. Die neue Bankfiliale bietet nun am hochfrequentierten Berliner Platz wieder eine Anlaufstelle für Kunden und wertet das Objekt weiter auf. Vermieter des Gebäudes ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft. Immoraum Real Estate Advisors ist exklusiv im…

[…]