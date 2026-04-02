Sparkasse Südpfalz kauft „Stadttor“ Landau

Die Sparkasse Südpfalz hat das ehemalige Immobilienprojekt „Stadttor“ gegenüber dem Landauer Haupt- und Busbahnhof gekauft. Verkäufer des Baugrundstücks ist die Ehret+Klein AG. Damit sind alle Voraussetzungen für die Errichtung des neuen Dienstleistungszentrums der Sparkasse Südpfalz in Landau geschaffen. In der kommenden Woche beginnt die Einrichtung der Baustelle an der Ecke Ostbahnstraße/Maximilianstraße gegenüber vom Haupt- und Busbahnhof.

.