Baustart in Vorbereitung
Sparkasse Südpfalz kauft „Stadttor“ Landau
Die Sparkasse Südpfalz hat das ehemalige Immobilienprojekt „Stadttor“ gegenüber dem Landauer Haupt- und Busbahnhof gekauft. Verkäufer des Baugrundstücks ist die Ehret+Klein AG. Damit sind alle Voraussetzungen für die Errichtung des neuen Dienstleistungszentrums der Sparkasse Südpfalz in Landau geschaffen. In der kommenden Woche beginnt die Einrichtung der Baustelle an der Ecke Ostbahnstraße/Maximilianstraße gegenüber vom Haupt- und Busbahnhof.
"Wir freuen uns sehr, dass wir den nächsten Meilenstein erreicht haben und die Baustelle nun eingerichtet wird. Mit dem Neubau schaffen wir nicht nur ein modernes und innovatives Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern bieten unseren Kunden auch eine hervorragende Anlaufstelle in zentraler Lage“, sagt Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz.
Im Fokus der Planungen des Neubaus stehen die bestmögliche Vernetzung aller Kolleginnen und Kollegen sowie die Nähe zu den Kunden. „Unsere Kunden dürfen gespannt sein. Sie erwartet ein modernes und optimales Beratungserlebnis. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und professionelle Beratung auf höchstem Niveau erleben“, erklärt Iris Kommritz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südpfalz, den Anspruch an die künftige Marktdirektion.
In den vergangenen Monaten wurden die notwendigen Meilensteine des Projektplans konsequent abgearbeitet. Nach einer Vorstudie und der Weiterentwicklung des Projekts in Zusammenarbeit mit dem Bauprojektentwickler BimmoK Consulting GmbH und in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung habe im September 2025 die dreimonatige Projektphase begonnen, sagt Benjamin Hirsch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, zurückblickend. „Im Dezember erhielten wir grünes Licht von unseren Gremien und dem Stadtrat. Der jetzige Abschluss der Verträge und der Übergang des Grundstücks von der Stadttor Landau Entwicklungs GmbH auf die Sparkasse Südpfalz, markieren den letzten notwendigen Schritt für den Neubau. Wir liegen damit genau im vorgesehenen Zeitplan.“
Auch der bisherige Eigentümer Ehret+Klein AG zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung: „Das Stadttor Landau war von Beginn an ein klassisches Development-Projekt mit der Zielsetzung, dieses entweder selbst erfolgreich zu realisieren oder bei einem gewissen Projektfortschritt zu veräußern – letzteres ist nun eingetreten. Die herausfordernden Marktbedingungen haben zwar zwischenzeitlich zu Verzögerungen geführt, am grundlegenden Realisierungserfolg des Projektes haben wir jedoch nie gezweifelt“, sagt Samira Pichler, Chief Development Officer bei der Ehret+Klein AG.
An der Ecke Ostbahnstraße/Maximilianstraße entsteht auf dem rund 5.000 m² großen Grundstück eine multifunktionale Immobilie. Ziele des neuen Standortes der Sparkasse Südpfalz sind die Bündelung der beiden großen Standorte in Landau, die effizientere Nutzung der Gebäudeflächen sowie die Stärkung der Präsenz im Zentrum der Region.
Das Gebäude wird der neue Hauptsitz der Sparkasse Südpfalz und Arbeitsplatz für 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Zudem entsteht hier ein hochmoderner Kundenbereich, der mit innovativem Design und fortschrittlicher Technik außergewöhnliche Kundenerlebnisse schaffen soll. Des Weiteren ist auch ein gastronomisches Angebot im Gebäude geplant, welches um ein Event-Top für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen ergänzt wird. In Teilen werden die beiden Angebote auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Unter dem Neubau wird eine doppelgeschossige Tiefgarage realisiert. Zur Optimierung der verfügbaren Parkplätze sondiert die Sparkasse Südpfalz in Ergänzung zur Tiefgarage die Möglichkeiten eines Parkdecks in unmittelbarer Nähe.
„Das Bauprojekt hat eine große Bedeutung für die Stadt Landau – aus städtebaulicher und wirtschaftlicher Sicht. Die bislang brachliegende Fläche wird mit neuem Leben gefüllt. Das Vorhaben stärkt nicht nur unseren Wirtschaftsstandort insgesamt, sondern wird den Innenstadtbereich ungemein aufwerten“, freut sich Oberbürgermeister Dominik Geißler.