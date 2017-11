Sparkasse Bremen verkauft Filetgrundstück

Das nennt man wohl Nägel mit Köpfen machen: Vor knapp einem Jahr sorgte die Sparkasse Bremen bei Senat und Behörden für gelinde Überraschung als sie unvermittelt ihre Umzugspläne öffentlich machte [Sparkasse Bremen verwirrt mit Umzugsplänen]. Jetzt hat das Geldinstitut nicht nur eine Fläche im Technologiepark an der Uni akquiriert, sondern auch das Filetgrundstück Am Brill in der Bremer Innenstadt verkauft. Das 11.000 m² große Grundstück der bisherigen Sparkassen-Zentrale sicherte sich die internationale Investorengruppe rund um die Brüder Pinchas und Samuel Schapira.

.

Das Areal Am Brill hat eine kaum zu überschätzende Bedeutung für die von den Stadtvätern seit langem geplante Aufwertung der Bremer Innenstadt. Nur über dieses Gelände lässt sich so etwas wie ein Brückenkopf zwischen Kern-City und dem ein wenig isolierten Stephaniviertel bewerkstelligen. Unter dieser Prämisse darf wohl auch der Umstand betrachtet werden, dass die Sparkasse nun tatsächlich auf 7.200 m² an der Universitätsallee/Ecke Autobahnzubringer eine neue Zentrale bauen kann: Da sind vermutlich einige Augen zugedrückt worden, denn der Bebauungsplan des Technologieparks erlaubt eigentlich keine pure Büro-Ansiedelung.



Über die weitere Verwendung des kostbaren Grundstücks Am Brill sollen nun zunächst die Bremer Bürger qua Werkstattverfahren befinden, aus dem Ideen-Pool anschließend ein Nutzungskonzept erarbeitet und in Rücksprache mit den Investoren ein Bebauungsplan erstellt werden. Die Sparkasse hat für ihr neues Areal ebenfalls einen Architektenwettbewerb ausgelobt – sie will Ende 2020 umziehen.