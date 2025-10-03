Sparkasse Bodensee startet Wohnquartier in Kressbronn

In Kressbronn am Bodensee entsteht das neue Quartier „Wohnzukunft Bachtobel“ mit 80 Mietwohnungen. REM Capital begleitete die Sparkasse Bodensee bei der Förderfinanzierung und sicherte eine L-Bank-Zusage für das nachhaltige Bauprojekt. Damit steht dem Baustart nichts mehr im Weg.

.

In Kressbronn am Bodensee hat der Bau des neuen Wohnquartiers „Wohnzukunft Bachtobel“ begonnen. Mit insgesamt 80 nachhaltigen Mietwohnungen entsteht hier dringend benötigter, bezahlbarer Wohnraum. Das neue Quartier umfasst sechs Mehrfamilienhäuser. Das Angebot reicht von 1-Zimmer-Appartements bis zu 5-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 35 und 125 m². Rund ein Viertel der Wohnungen ist sozial gefördert und wird deutlich unter dem ortsüblichen Mietniveau liegen. Zudem entsteht ein großer Anteil barrierefreier und altersgerechter Einheiten.



Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt das Projekt Maßstäbe: Die Gebäude werden in KfW-55-Holzbauweise errichtet und mit begrünten Flachdächern sowie Photovoltaikanlagen ausgestattet. Darüber hinaus erfolgt der Anschluss an das örtliche Nahwärmenetz.



„Das Projekt Wohnzukunft Bachtobel leistet einen wertvollen Beitrag zur Entlastung des regionalen Wohnungsmarktes in Kressbronn und verbindet ökologische Nachhaltigkeit mit sozialer Verantwortung. Fördermittel sind ein wichtiges Instrument, aber auch nur dann, wenn sie ankommen und wirken. Wir sind deshalb stolz, mit unserer Fördermittelberatung zur Realisierung dieses wichtigen Projekts beizutragen“, sagt Jan Bewarder, CEO von REM Capital.



Im Rahmen der Förderstrategie identifizierte REM Capital geeignete Fördermittel für das Bauprojekt und begleitete die Sparkasse Bodensee bei der Antragstellung. Ziel war es, die Finanzierungskosten zu optimieren und zugleich die soziale wie ökologische Wirkung des Projekts langfristig zu sichern.