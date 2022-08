Sparda-Bank kündigt Abschaffung der Firmenzentrale an

Ist die Sparda-Bank Berlin revolutionär oder schießt sie über das Ziel hinaus? Getrieben durch das veränderte Arbeitsverhalten durch die Pandemie schafft das Geldinstitut ihre Firmenzentrale zum Ende des Jahres in Prenzlauer Berg ab. „Eine Bankzentrale gibt es bei uns ab 2023 nicht mehr. Unser Arbeiten wird so flexibel wie unser Leben.“, so Sparda Bank-Chef Frank Kohler.

.

Das Headquarter in der Storkower Straße umfasst rund 11.000 m² auf den aktuell rund 400 Mitarbeiter arbeiten. Mit dem Wegfall der Büroflächen spart sich das Geldinstitut nicht nur die Miete, sondern natürlich auch die dafür notwendigen Betriebs- und Energiekosten.



Frank Kohler erläuterte gegenüber der Zeitung „Finanzbusiness“, das durch die Schließung künftig alle Mitarbeiter remote arbeiten müssen. In den Filialen würden aktuell Begegnungsstätten geschaffen, zudem stünden Co-Working-Spaces oder als Alternative das Home Office zur Verfügung. Für die Mehrkosten der Mitarbeiter im Home-Office zahle das Geldinstitut einen Ausgleich. „Wir planen, dass es 0,3 stationäre Arbeitsplätze in den Gebäuden der Sparda Bank pro Mitarbeiter geben wird“, sagt Kohler. „Schon vor der Pandemie haben wir beobachtet, dass kaum mehr als 50 Prozent zur selben Zeit im Büro waren.“



Dass die traditionelle Fünf-Tage-Woche im Büro ein Auslaufmodell ist, zeigt sich deutlich. Viele Großunternehmen setzen in ihrer Planung bereits auf hybride Arbeitsmodelle und kappen Flächen, denn nach zwei Corona-Jahren ist das Home-Office inzwischen zum festen Bestandteil in der Arbeitswelt geworden. Die Auswirkungen für den Büromarkt allerdings bis dato nicht klar definierbar. Laut einer aktuellen Umfrage von Catella Research gehen die meisten der befragten Immobilienexperten davon aus, dass sich die benötigten Bürofläche in den nächsten drei bis fünf Jahren um 5% bis 10% verringern wird. Zugleich sehen sie eine gute Anbindung und modern gestaltete Büroflächen als wichtige Aspekte an, um bei jungen Talenten zu punkten und den kollegialen Austausch in den Mittelpunkt zu stellen. Grundsätzlich gibt es für den Home-Office-Trend aber auch praktische Grenzen: Lediglich 15% der deutschen Haushalte würden über ein eigenes Arbeitszimmer verfügen.



„Wenn die Aussagen und Erfahrungswerte zwischen ‚keine Auswirkungen‘, ‚Konnektivität ist entscheidend‘ bis hin zu ‚hybrid ist weiter auf dem Vormarsch‘ oszillieren, dann muss man genauer hinschauen. Die branchenspezifischen Belange einer Kommunikationsagentur wirken anderes auf Flächenbedarf und Flächennutzung als bei einer Anwaltskanzlei“, erklärt Prof. Dr. Thomas Beyerle, Head of Research bei Catella.