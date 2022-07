Der Spar- und Bauverein eG Dortmund schafft 28 neue Wohnungen in einem Wohnquartier durch Dachaufstockung. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach begutachtete persönlich am Dienstag den Baufortschritt am Pücklerweg in Dortmund-Kirchderne und tauschte sich mit dem Vorstand der Spar- und Bauverein eG Dortmund über Modernisierungsmaßnahmen in Bestandsimmobilien aus. Bei Temperaturen von beinahe 40

[…]