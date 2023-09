Spar- und Bauverein schafft neuen Wohnraum aus Klassenzimmern

Mit der Umnutzung einer alten Abendrealschule schafft die Spar- und Bauverein eG Potenzial für neuen Wohnraum im dicht besiedelten Dortmunder Unionviertel. Bis 2025 werden hier 22 neue Wohnungen entstehen. Nachdem die Schadstoffsanierung und die Abbrucharbeiten im denkmalgeschützten Gebäude im Sommer abgeschlossen wurden, fiel im September 2023 der Startschuss für den Umbau.

.

Mit 1.000 Wohnungen zählt das Unionviertel nicht nur zu den größten, auch zu den ältesten Quartieren der Spar- und Bauverein eG. Viele der Häuser sind bereits im Jahr 1894 entstanden und wurden seit 2008 umfänglich modernisiert. Im 130. Jahr nach ihrer Gründung investiert die Genossenschaft erneut in das Quartier und schafft mit der Umnutzung einer alten Abendrealschule 22 neue Wohnungen.



Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Schulgebäude wurde 1954 nach den Plänen des Dortmunder Architekten Bruno Haupt wieder aufgebaut und bis 2011 als Schule genutzt. Danach diente es zwischenzeitlich als Unterkunft für Geflüchtete, bevor es ab 2014 als Wohnungslosenunterkunft genutzt wurde. Seit 2018 stand das Gebäude leer, bevor die Spar- und Bauverein eG 2019 den Zuschlag für den mit dem Architekturbüro Post Welters + Partner mbB erarbeiteten Entwurf erhielt. Bis zum Baubeginn Anfang September 2023 waren jedoch einige Hürden zu überwinden.



Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, erfordern alle Veränderungen an der bestehenden Bausubstanz sorgfältige Genehmigungsprozesse. Bis zur Genehmigung durch die Denkmalbehörde waren die geplanten Grundrisse schwer kalkulierbar, die spätere Sozialverträglichkeit der Mieten im Vorfeld kaum zu ermitteln. Das Investitionsvolumen wird dabei bei rund 10 Millionen Euro liegen.



„Herausforderung des Umbaus ist es, einen Ausgleich zwischen Alt und Neu herzustellen. Die Großzügigkeit und die lichte Atmosphäre des Bestandsgebäudes sollen auch in Zukunft spürbar sein, und gleichzeitig soll eine hohe Wohnqualität und Nachhaltigkeit entstehen.“ Sagt Sven Grüne, Architekt des zuständigen Architekturbüros Post Welters + Partner mbB.



Das äußere Erscheinungsbild der Schule soll mit Ausnahme von neuen Balkonen erhalten bleiben. Nach einer neuen Außendämmung wird die Fassade in ihrem ursprünglichen Zustand in der gleichen Farbgebung wiederhergestellt. Auch die Haupteingangstüren und die Böden in den Fluren werden aufbereitet und erhalten bleiben. Die tragenden Wände geben die künftige Raumaufteilung vor, so dass pro Klassenzimmer, Sanitärraum oder Lehrerzimmer eine neue Wohnung entsteht, teilweise im Maisonette-Stil. Das neue Konzept sieht insgesamt 22 Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von 1.508 m² vor. In der ehemaligen Turnhalle im Untergeschoss werden Kellerräume und eine Waschküche integriert. Die Nutzung der weiteren freien Flächen im Untergeschoss ist noch in Planung.



Der großzügige Schulhof soll zu einem gemeinschaftlichen Treffpunkt werden. Das Konzept sieht dafür zum Beispiel Flächen für Urban Gardening vor. Die befestigten Flächen sollen größtenteils neu angelegten Grünflächen weichen. Das denkmalgeschützte Toilettenhaus auf dem Hof soll für eine Nutzung durch die Mieter umgebaut werden.



Das neue Gebäudekonzept punktet gleich mehrfach in Sachen Nachhaltigkeit: Da keine Fundamente ausgehoben werden müssen und Baukörper, Keller und Dach in gutem Zustand sind, wird der Bedarf an neuen Baumaterialien und damit der CO2-Ausstoß minimiert.



Die energetische Sanierung des Gebäudes wird durch das KfW-Effizienzhaus-Denkmal unterstützt und umfasst Maßnahmen wie Wärmedämmung, Dreifachverglasung der Fenster und eine zentral gesteuerte Lüftungsanlage. Da eine Innendämmung konstruktiv sehr herausfordernd und wirtschaftlich nicht umsetzbar gewesen wäre, wird das Gebäude von außen gedämmt. Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes wird die Fassade anschließend wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. Die alten Gasleitungen wurden entfernt, um das Gebäude an das Fernwärmenetz der DEW21 anzuschließen, was zu einer nachhaltigeren Energieversorgung beiträgt.



„Die ehemalige Schule liegt wie eine Insel inmitten des gewachsenen Wohnungsbestandes unserer Genossenschaft. Die Umwidmung des stadtteilprägenden Gebäudes zu Wohnraum bedeutet eine attraktive Nachverdichtung für die Bewohnerschaft und uns. Es werden Grundrisse und Ausstattungen jenseits der Norm entstehen, die den Charakter des Kreativquartiers Unionviertel aufnehmen, dennoch bezahlbar und flexibel nutzbar bleiben. „Wohnen in der Schule“ wird dank der konstruktiven Zusammenarbeit mit Denkmalschutz, Architektenbüro und Fachplanern möglich.“ sagt Franz-Bernd Große-Wilde, Vorstandsvorsitzender, Spar- und Bauverein eG.