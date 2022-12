Spar- und Bauverein legt Grundstein für Klimaschutzsiedlung

Bis 2024 entstehen an der Zillestraße in Dortmund fünf Gebäude, die nachhaltig gebaut und versorgt werden können. Mitte Dezember fand gemeinsam mit der Elterninitiative WiO - Wohnen im Ort e.V. die Grundsteinlegung für das letzte Gebäude der neuen Klimaschutzsiedlung „Ewige Teufe“ statt.

.