Spanier kaufen Tropical Islands bei Berlin für 226 Mio. Euro

Der größte Freizeitpark in Ostdeutschland wechselt für 226 Millionen Euro in spanische Hände. Die spanische Parques Reunidos Group, die eine der größten Parkbetreiber in Europa ist, wird künftig die Regie im Tropical Islands übernehmen. Der bisherige Eigentümer, die Firma Tisarl - Teil des Tanjong-Konzerns aus Malaysia - hatte bereits länger für das Freizeitbad in der ehemaligen Cargolifter-Werfthalle mit seinem 630 Hektar umfassenden Außengelände nach einem Käufer gesucht. Laut einer Unternehmensmeldung ist nun alles unter Dach und Fach. Mit dem Closing rechnen die beiden Partner nach den üblichen kartellrechtlichen Prüfungen und Genehmigungen voraussichtlich im Februar 2019.

.

Die Spanier sind keine Unbekannten in Deutschland: Ihnen gehört bereits seit 2010 der Freizeitpark Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen sowie seit Februar 2018 der Freizeitpark Belantis nahe Leipzig. Laut Medienberichten haben die neuen Eigentümer dafür rund 26,5 Millionen Euro bezahlt und planen nun eine Millionen-Investition, um die Fläche auf 60 Hektar nahezu zu verdoppeln. Weltweit betreibt Parques Reunidos 64 Parks wovon 30 in Europa liegen.



Inwieweit nun die 300 Millionen Euro schweren Investitionspläne im Tropical Islands vom neuen Investor umgesetzt werden, ist abzuwarten. Tanjong hatte zu Beginn des Jahres angekündigt das Themenressort auszubauen. Neben dem Ausbau der Attraktionen sollte vor allem die Anzahl der Betten von aktuell 2.000 auf bis zu 9.000 Übernachtungsmöglichkeiten wachsen. 2017 lag die Auslastung der bestehenden Betten laut des Investors bei 85 Prozent. Jährlich wird das Tropical Island von rund 1,2 Millionen Gäste besucht.