Spandauer Ufer: Modernes Wohn- und Gewerbequartier entsteht bis 2022

Wohn- und Gewerbequartier am Spandauer Ufer

© FAY Projects GmbH

Auf dem Areal der Alten Post im Berliner Stadtteil Spandau soll bis 2022 ein neues Quartier mit Raum für Wohnen, Gewerbe, Hotel, Büros, Cafés, Restaurants und Einzelhandel entstehen. Um die städtebauliche Lücke am Havelufer zu schließen, muss die Abwasserdruckleitung, die derzeit quer über das Grundstück verläuft, in das öffentliche Straßenland verlegt werden.

Der Bauherr Spandauer Ufer GmbH & Co. KG erklärt, dass eine öffentliche Abwasserdruckleitung der Berliner Wasserbetriebe einer Verlegung bedarf. Den Angaben nach handelt es sich um den Bereich zur Bahntrasse/Havelufer/Ruhlebener Straße. „Die Notwendigkeit gibt uns nun die Chance, in dieses Teilstück eine zusätzliche, nachhaltige und energieeffiziente Technik einzubauen“, sagt Ralph Esser, Geschäftsführer der FAY Projects GmbH. „Durch den Einbau von Wärmetauschern, kann die vorhandene Wärme des Schmutzwassers als saubere Wärmeenergie für das Quartier genutzt werden. Es werden damit ca. 50 % des gesamten Wärmebedarfs abgedeckt“, erklärt Agilolf Bachner, Geschäftsführer der Spandauer Ufer GmbH & Co. KG.



Um die Bauarbeiten ab September planmäßig durchzuführen, bedarf es im Februar der Fällung von Bäumen und Sträuchern auf dem Baufeld Spandauer Ufer. Entsprechende Ausgleichszahlungen werden geleistet. Zukünftig werden die Freiflächen am Quartier in der „neuen Mitte Spandaus“ von der grünen Lounge am Quartiersplatz über den Havelbalkon bis zur Uferpromenade nach geplanter Fertigstellung intensiv mit zahlreichen Bäumen und Büschen quer durch das Spandauer Ufer begrünt. Eine hohe Aufenthaltsqualität wird somit durch die grüne Uferzone und die Nähe zum Wasser geschaffen.