Spaces mietet im Kallmorgen Tower in Hamburg

Kallmorgen Tower

Seit Monaten beobachten die Hamburger die Veränderungen an dem markanten Hochhaus in der Willy-Brandt-Straße 23: Der Kallmorgen Tower, das 1968 für IBM konstruierte und einer Hollerith Lochkarte nachempfundene Bürogebäude, wird derzeit von der Immobilien Projektentwicklungsgesellschaft Quest Investment Partners entkernt und komplett renoviert. Nun steht der Mieter fest: Spaces bietet Kreativen, Start-ups, Projektteams und Freiberuflern ab Mitte 2018 moderne Arbeitsplätze, Büro- und Konferenzräume sowie weitere Dienstleistungen. Mit einer Fläche von rund 7.500 m² wird der Kallmorgen Tower eines der größten Coworking-Center der Bundesrepublik sowie das größte von Regus betriebene Center in Deutschland. Die Bürogrößen variieren zwischen 15 und 450 m².

„In Hamburg sehen wir ein großes Potenzial, nicht zuletzt, weil die Start-up-Szene derzeit enorm wächst. Im 16. Obergeschoss befindet sich die Konferenzetage mit spektakulärem Blick auf Hamburg und die Elbphilharmonie. Diese Räumlichkeiten können auch Dritte stundenweise anmieten“, sagt Daniel C. Grimm, Development Director Germany von Spaces-Betreiber Regus. Regus, Weltmarktführer für flexible Bürolösungen, betreibt rund 3.300 Business Center in 120 Ländern, 101 davon in Deutschland.



Quest Investment Partners erwarb das von dem Hamburger Architekten Werner Kallmorgen entworfene siebzehn-geschossige Gebäude im Jahr 2016 [Neugründung Quest kauft prominente Gebäude in Hamburg]. Seit Anfang 2017 ist Quest dabei, das denkmalgeschützte Haus durch aufwändige bauliche Maßnahmen wieder auf das ursprüngliche, von Kallmorgen konzipierte Fassadenkonzept zurückzuführen. Die Montage der neuen Außenfassade begann im September. Bei der Vermietung waren BNP Paribas Real Estate vermittelnd, die Kanzlei Jebens Mensching beratend tätig.