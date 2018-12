Spaces wird Ankermieter in The Docks am Frankfurter Osthafen

The Docks

Das Projekt The Docks verzeichnet steigende Nachfrage. So eröffnet der globale Co-Working Anbieter Spaces 2019 einen Standort in der Lindleystraße im Frankfurter Ostend.

Neben dem 2012 erbauten Dock in der Lindleystraße 11 entstehen mit der Projektentwicklung The Docks derzeit weitere 18.000 m² Bürofläche in der Lindleystraße 8. Auf zwei Bauabschnitten errichtet Groß & Partner ein siebengeschossiges Ensemble aus vier Baukörpern (Dock A, B, C, D), welches sich prominent sichtbar über dem Hafenbecken erhebt. Das Frankfurter Architekturbüro Meixner Schlüter Wendt hat das farbenfrohe, kubische Konzept entwickelt, welches vom Look internationaler Schiffscontainer inspiriert wurde und den ursprünglichen Charakter dieses Standortes architektonisch widerspiegelt. Ein weiteres Highlight neben der unmittelbaren Lage am Wasser sind die begrünten Innenhöfe und die großflächigen Dachterrassen, die eine Panoramaaussicht auf die Skyline, die EZB und das Ostend bieten.



Spaces mietet Flächen im Dock A und B

Mit Spaces steht ein weiterer Ankermieter in der Lindleystraße 8 fest: Das Tochterunternehmen der IWG (International Workplace Group) bietet neben flexiblen Arbeitsplatzmöglichkeiten ein kreatives und internationales Arbeitsklima im Geiste moderner Unternehmen. Der globale Co-Working-Anbieter Spaces hat sich den gesamten Baukörper A gesichert, welcher über 4.850 m² Mietfläche verfügt. Dazu wurden im angrenzenden Gebäudeteil B weitere Flächen angemietet, so dass sich das Volumen auf etwa 5.500 m² Mietfläche summiert. Spaces bietet seinen Mitgliedern im Frankfurter Osthafen eine moderne Location und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre, in der sich Menschen treffen und austauschen können. Für Spaces ist die Anmietung eine langfristige Entscheidung: Der Kontrakt wurde über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen.



„Die Entscheidung für The Docks ist uns nicht schwer gefallen“, kommentiert Daniel Grimm, Development Director Germany der International Workplace Group (IWG), den Vertragsabschluss. „Wir haben nach einem besonderen Ort in Frankfurt gesucht, der unserer Zielgruppe eine einzigartige Arbeitswelt direkt am Wasser bietet, verbunden mit authentischem Ostend-Flair und einem Top-Ausblick auf die Skyline“, so Grimm.



Der von Spaces angemietete Gebäudeteil befindet sich bereits in der baulichen Umsetzung. Ende 2018 werden die Rohbauarbeiten abgeschlossen sein, die Fertigstellung von Dock A und B erfolgt zu Ende 2019, im Anschluss werden die Baukörper Dock C und D bis voraussichtlich Mitte 2020 errichtet.

Das gesamte Ensemble soll nach LEED-Gold zertifiziert werden.



Durch den Mietvertragsabschluss mit Spaces sind bereits mehr als 8.500 m² Mietfläche der insgesamt entstehenden 18.000 m² im The Docks belegt. „Dass unsere Vision von einer innovativen und gleichwohl inspirierenden Arbeitswelt direkt am Wasser nun Schritt für Schritt realisiert wird, freut uns sehr“, so Michael Stapf, Mitglied der Geschäftsleitung bei Groß & Partner. „Wir sind überzeugt, dass The Docks ideal für Unternehmen ist, die im Ostend eine Repräsentanz mit dem gewissen Etwas suchen. Wo sonst in Frankfurt kann man schon so nah und gleichzeitig ungestört am Mainufer arbeiten?“ führt Michael Stapf weiter aus.