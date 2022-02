Der Anbieter von Self-Storage-Facilities Space Plus baut seinen Bestand weiter aus und kauft den ehemaligen Möbelmarkt „Möbel Werner“ in Nürnberg. Die zweigeschossige Immobilie liegt in der Dianastraße und verfügt über eine BGF von 11.000 m². Verkäufer ist ein privater Eigentümer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Fotos: Space Plus



