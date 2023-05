Space Plus erwirbt ehemaligen Möbel Boss in Hannover

Space Plus hat im Rahmen seiner Investitionsstrategie in Deutschland den ehemaligen Möbel Boss Standort in der Badenstedter Straße in Hannover erworben. Die Immobilie wird in den kommenden zwölf Monaten zu einem Self-Storage- und New-Work-Objekt umgebaut.

Space Plus plant in die Liegenschaft in der Badenstedter Straße 58a ungefähr 10 Mio. Euro zu investieren. Neben Lagerräumen mit Größen zwischen 1 m² und 30 m² auf einer Gesamtfläche von rund 9.000 m² sollen zusätzlich Coworking- und Flex-Office-Flächen geschaffen werden. Zu den geplanten Details der Flächen gehören flexible Office-Größen zwischen 4 m² und 16 m² sowie Seminarräume. Außerdem werden Pkw-Parkplätze, Highspeed-Internet sowie Kaffee und Wasser kostenlos angeboten. Das Objekt wird zahlreiche Anforderungen im Bereich „Smart Use“ erfüllen.



„Größtmögliche Flexibilität gewinnt immer mehr an Bedeutung, sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben. Wir von Space Plus wollen unsere Kunden bei dieser Herausforderung mit innovativen Raumlösungen bestmöglich unterstützen. Die Kombination aus einem vielfältigen Lagerflächenangebot und innovativen Arbeitsplatzkonzepten für Privatpersonen und Unternehmen zeichnet unser Modell dabei aus. Da es vom Markt gut angenommen wird, wollen wir weiter wachsen und geeignete Liegenschaften zukaufen", kommentiert Russell Jordan, Geschäftsführer von Space Plus.



Das 1998 auf einem rund 11.650 m² großen Grundstück errichtete zweistöckige Gebäude im Stadtteil Linden-Mitte ist verkehrstechnisch gut angeschlossen und über die nahe gelegene Autobahn A2 gut erreichbar. Es ist nicht nur wenige Minuten vom Stadtzentrum und Wohngebieten entfernt, sondern in unmittelbarer Nähe haben sich auch zahlreiche renommierte Unternehmen angesiedelt, darunter Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental, die Medizinische Hochschule Hannover und die Deutsche Bahn.